İnter'in Şampiyonlar Ligi Kupası var mı, kaç tane var?

Football Club Internazionale Milano, kısaca Inter Milanveya Inter şeklinde telaffuz edilir,Milanokökenli İtalyan profesyonel futbol kulübüdür. 1908 yılında kurulmuş ve maçlarını 80,065 kişi kapasiteli San Siro'nda oynamaktadır. Renkleri ise mavi ve siyahtır. Peki,İnter Şampiyonlar Ligi Kupası var mı?

İNTER ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR MI?

Football Club Internazionale Milano, kısaca Inter Milanveya Inter şeklinde telaffuz edilir,[1] Milano kökenli İtalyan profesyonel futbol kulübüdür. 1908 yılında kurulmuş ve maçlarını 80,065 kişi kapasiteli San Siro'nda oynamaktadır. Renkleri ise mavi ve siyahtır.

Mücadele ettikleri Serie A'yı şu ana dek 20 defa kazanan takım, bu sayıyla yalnızca rakibi Juventus'un gerisindedir. Ayrıca, Coppa Italia'yı 9 defa, Supercoppa Italiana'yı ise 8 kez kazanmıştır. Serie A'da küme düşmeyen tek takımdır.

Ayrıca Inter, sadece İtalya'da değil, Avrupa'daki ve kıtalararası turnuvalarda da kupa kazanmıştır. Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Kupası'nı 3 kez, Kıtalararası Kupa'yı da 2 kez şampiyonlukla tamamlamıştır. Aynı zamanda, G-14 adı verilen, şubat 2008'de dağılmış, Avrupa'nın en büyük ve prestijli kulüplerinin oluşturduğu grubun da kurucu üyelerindendir. G-14, daha sonra Avrupa Kulüpler Birliği adı altında yeniden kurulmuş ve bu oluşumun da üyelerinden biri Inter olmuştur.

İnter Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Kupası'nı 3 kez, Kıtalararası Kupa'yı da 2 kez şampiyonlukla tamamlamıştır.