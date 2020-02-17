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Inter'ın Lazio Ağlarına Gönderdiği En İyi 3 Gol

İtalya liginin iki büyük takımı Inter ve Lazio arasında oynanan mücadeleler hep çekişmeye sahne olmuştur. Bu videomuzda ise Inter'in Lazio ağlarına gönderdiği en iyi 3 golü izleyeceğiz. Brozovic, Vecino ve Emre Belözoğlu'nun attığı goller akıllardan çıkmayacak cinsten...

17.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:20

liginin iki büyük takımı Inter ve arasında oynanan mücadeleler hep çekişmeye sahne olmuştur. Bu videomuzda ise Inter'in Lazio ağlarına gönderdiği en iyi 3 golü izleyeceğiz. Brozovic, Vecino ve 'nun attığı goller akıllardan çıkmayacak cinsten...

Kaynak: Dugout

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