Inter'in İki Brezilyalı Efsanesi: Ronaldo & Adriano Tarihte Internazionale Milano forması giyen en büyük Brezilyalılar kim diye sorsanız, birçok kişiden Ronaldo ve Adriano isimlerini duyarsınız. Oynadıkları döneme damga vuran, rakip savunmaları hız, güç ve yeteneklleriyle altüst eden iki Brezilyalı efsanenin Inter formasıyla attığı usta işi golleri sizler için derledik!

Tarihte Internazionale Milano forması giyen en büyük Brezilyalılar kim diye sorsanız, birçok kişiden Ronaldo ve Adriano isimlerini duyarsınız. Oynadıkları döneme damga vuran, rakip savunmaları hız, güç ve yeteneklleriyle altüst eden iki Brezilyalı efsanenin Inter formasıyla attığı usta işi golleri sizler için derledik! Kaynak: Dugout