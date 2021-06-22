Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna kattı
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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna kattı

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Mavi-siyahlı kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Hoş geldin Hakan" etiketiyle yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki milli futbolcunun 30 Haziran 2024'e kadar kendisini Interli yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kulüp hesabından, Hakan'ın Inter'in daha önce kazandığı kupalarla özçekim yaparken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Çalhanoğlu, dün akşam Milano'ya gelmiş, sabah saatlerinde de Inter için sağlık kontrolünden geçmişti.

2017 yazında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Milan'a transfer olarak Serie A'da top koşturmaya başlayan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 4 yılın ardından bu sezonla birlikte sona ermişti. Inter, milli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

Diğer yandan, Inter'in bu transferi duyurmasından kısa süre önce Hakan Çalhanoğlu, sosyal paylaşım platformu Instagram'dan İtalyanca "Her şey için teşekkürler Milan" mesajıyla kırmızı-siyahlı takıma veda ettiğini açıkladı. Çalhanoğlu'nun paylaşımında 2017'den bu yana formasını giydiği Milan'da attığı gol ve asistlerin görüntüsü yer aldı.

Çalhanoğlu, Milan ile geçirdiği son sezonu 2020-2021'de, Serie A, İtalya Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere üç farklı kulvarda 43 maçta, 9 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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