Inter - Getafe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Lig'i son 16 maçları bugün itibariyle başlıyor. Kıyasıya mücadelelerin yer aldığı son 16 karşılaşmalarında İtalyan devi İnter, Getafe ile karşılaşacak. Peki İnter - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

UEFA Avrupa Lig'i son 16 ikinci tur karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir bugün akşam saat 19:55 'de FC Kopenhag deplasmanına gidiyor. Bu maçtan sonra ise saat 22:00 'da Inter - Getafe maçı başlayacak. Peki Inter - Getafe maçı hangi kanalda verilecek, ücretsiz mi olacak? INTER - GETAFE MAÇI NE ZAMAN? Inter - Getafe maçı 5 Ağustos Çarşamba günü yani bugün akşam oynanacaktır. Maç saat 22:00 'da başlayacaktır. INTER - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? Maç bugün yani 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü akşam Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Bu saatte TV'den maçı canlı yayında izleyebilirsiniz. INTER - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA? Bugün akşam saat 19:55 'de oynanacak olan Inter - Getafe maçı Bein Sports 2 ekranlarında canlı yayınlanacaktır. Aynı şekilde CBC Sport kanalından da maçı izleyebilirsiniz. Bein sports frekans bilgileri şu şekildedir: Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V (Dikey) Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4