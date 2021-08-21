Inter - Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda? Inter - Genoa maçı şifresiz mi? Inter - Genoa maçı hakemi kim?
Seria A'da hedefine ulaşmak isteyen Inter - Genoa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Inter - Genoa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Seria A'da heyecanla beklenen müsabakada Inter - Genoa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Inter - Genoa maçı şifresiz mi? Inter - Genoa maçı hakemi kim? Inter - Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
INTER - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter - Genoa, Süper Lig maçı, 21-08-2021 Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak.
INTER - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
Inter - Genoa S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
INTER - GENOA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
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