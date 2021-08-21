Inter - Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda? Inter - Genoa maçı şifresiz mi? Inter - Genoa maçı hakemi kim?

Seria A'da hedefine ulaşmak isteyen Inter - Genoa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Inter - Genoa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.