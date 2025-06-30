Inter Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Fluminense golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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INTER FLUMİNENSE MAÇI KAÇ KAÇ?

Inter Fluminense maçı 1-0'lık Fluminense üstünlüğüyle devam ediyor.

INTER FLUMINENSE MAÇI CANLI İZLE

Inter Fluminense maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER FLUMINENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Fluminense maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

INTER FLUMINENSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Fluminense maçı Charlotte'da, Bank of America Stadyumu'nda oynanacak.