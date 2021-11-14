İnter, Diyarbakır'da futbolcu seçecek

DİYARBAKIR (İHA) - İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü İnter'in isim hakkını alarak Diyarbakır'da faaliyet gösteren Diyarbakır İnter Akademi ve futbol kulübü, amatör ve genç futbolculara yönelik seçme yapmaya başladı.

Geleceğin yıldız adaylarını arayan İnter Akademi'nin 4 gün sürecek seçmeleri, 15 Kasım'da başlayıp 19 Kasım tarihinde son bulacak. Elazığ yolu üzerinde bulunan İnter Akademi Spor Tesislerinde yapılacak seçmelere 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 doğumlu gençlerin katılabileceği ifade edildi. Yazılı açıklama yapan Diyarbakır İnter Akademi, geleceğini futbolda arayan tüm gençleri seçmelere katılmaya davet etti. Seçmelerde beğenilecek gençlerin kulübün alt yapısına alınacağı açıklandı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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