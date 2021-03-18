Inter'de Kovid-19 vakaları sebebiyle Sassuolo maçı ertelendi
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Inter'de Kovid-19 vakaları sebebiyle Sassuolo maçı ertelendi

18.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:00
Inter'de Kovid-19 vakaları sebebiyle Sassuolo maçı ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında oynanması gereken Inter-Sassuolo karşılaşması, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Milano yerel sağlık makamlarının kararıyla ertelendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında oynanması gereken Inter-Sassuolo karşılaşması, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Milano yerel sağlık makamlarının kararıyla ertelendi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Matias Vecino ve Stefan de Vrij'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.

Milano yerel sağlık makamlarının, yeni Kovid-19 vakaları sebebiyle 21 Mart Pazar gününe kadar her türlü takım çalışmasını durdurduğu, 20 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Inter-Sassuolo maçının ertelenmesine karar verdiği ve oyuncuların da kendi milli takımlarına gitmesini yasakladığı bildirildi.

Açıklamada, takım oyuncularının 22 Mart Pazartesi günü yeniden Kovid-19 testinden geçeceği ifade edildi.

Inter Kulübü, dün Sloven kalecisi Samir Handanovic'in, 16 Mart'ta da Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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