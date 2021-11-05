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Inter, Barella'nın sözleşmesini uzattı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Inter, Barella'nın sözleşmesini uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, yıldız futbolcu Nicolo Barella'nın sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, yıldız futbolcu Nicolo Barella'nın sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Barella'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Barella, Inter ile geçen sezon Serie A şampiyonluğuna ulaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonluğunu kazanan İtalya Milli Takımı kadrosunda yer almıştı.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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