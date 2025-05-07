Inter Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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INTER BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?
Inter Barcelona maçı 4-3'lük Inter üstünlüğüyle sona erdi.
INTER BARCELONA MAÇI CANLI İZLE
Inter Barcelona maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
INTER BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter Barcelona maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
INTER BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Inter Barcelona maçı Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.