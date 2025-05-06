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İnter Barcelona ilk maç kaç kaç bitti?

İnter Barcelona ilk maç kaç kaç bitti?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları bu akşam başlayacak. Peki, İnter Barcelona ilk maç kaç kaç bitti?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında yarın İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlayacak. Peki, İnter Barcelona ilk maç kaç kaç bitmişti?

İNTER BARCELONA İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda finalistler, yarın ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında yarın İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlayacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal'ı Parc des Princes'te konuk edecek.

Müsabakalar TSİ 22.00'de başlayacak.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

İnter Barcelona ilk maç sonucu: 3-3

İnter Barcelona ilk maç kaç kaç bitti?

INTER BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam Inter ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Bugün Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak olan yarı final maçı öncesindeki müsabaka 3-3'lük skorla sonlanmıştı.

Inter Barcelona maçını stadyumdan takip edemeyecek olanlar ise televizyon ekranlarında canlı olarak takip edecek. Tüm Türkiye'nin saatler saydığı karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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