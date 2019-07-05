Intel, Yeni Yapay Zeka İşlemcisini Baidu ile Birlikte Geliştirdi

Intel, geçtiğimiz salı günü Baidu Create AI adlı konferansta önemli yeniliklerini duyurdu. NNP-T olarak adlandırılan "Nervana Neural Network Processor for Training" işlemcisini Baidu ortaklığıyla geliştirdiğini açıklayan Intel, geçen sene geliştirdiği bu yapay zekâ işlemcisinin adlandırmasını ilk defa bu yıl değiştirdi. Daha önce NNP-L 1000 adıyla piyasaya sunulan işlemci, yapay sinir ağlarının geliştirilmesinde kullanılıyor.

Yazılım tarafında da Baidu'nun PaddlePaddle adlı derin öğrenme sistemi ile iş birliğine gittiğini açıklayan Intel, Baidu ile yapılan bu ortak çalışmaların olumlu sonuçlar doğuracağını umut ediyor.

Yapay sinir ağlarının eğitimi için özelleştirilen ve büyük bir üretici tarafından üretilen ilk işlemci olma özelliği taşıyan NNP-T, bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak. Yüksek bant genişliğine sahip RAM'ler için optimize edilen ve iş gücünü dağıtan işlemci, çok zorlu işlemlere dayanabiliyor. 16 nm mimarisine sahip NNP-T, şirketin Lake Crest serisi yongalarına göre 3 ile 4 kat arasında daha yüksek performans sergiliyor.

Intel, ayrıca Baidu'nun Intel'e ait Optane DC Persistent Memory teknolojisiyle birlikte şirketin çeşitli güvenlik yazılımlarını da kullandığını belirtti. Ek olarak şirket, Sunny Cove çekirdeklerinin derin öğrenme yapıları için geliştirilen NNP-I M.2 hızlandırıcısını da tanıttı.