Intel ve Microsoft, Mevcut Huawei Kullanıcılarına Destek Vermeyi Sürdürecek

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile girdiği ticaret savaşlarında günah keçisi olarak Huawei'yi seçti. Yetkililer, Huawei'nin 5G teknolojisi adı altında casusluk yaptığını öne sürerek şirketi karalisteye aldıklarını açıkladı. Açıklamaların hemen ardından önce Google, Huawei'nin Android lisansını iptal ettiğini açıkladı. Ardından da Intel, Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararı desteklediklerini, Huawei'ye çip satmayacaklarını duyurdu. Bu şirketlerin ardından diğer büyük Amerikalı şirketler de Huawei'ye karşı cephe aldılar. Microsoft ise herhangi bir açıklama yapmadı ancak internet üzerinden yaptığı satışlarda Huawei markalı dizüstü bilgisayarları listeden kaldırdı. Microsoft'un sessiz kalışı pek çok kişi tarafından da "Microsoft zaman kazanmaya çalışıyor." şeklinde yorumlandı. Sonrasında Microsoft, sessiz sedasız kaldırdığı Huawei dizüstü bilgisayarlarını tekrardan satışa çıkardı.

Aslına bakacak olursak yaşanan bu sorunlar, mevcut Huawei kullanıcılarını ciddi anlamda tedirgin ediyordu. Bunun nedeni hem mevcut akıllı telefonların güncellemelerinin kesilmesi hem de dizüstü bilgisayarların Microsoft tarafından sunulan özellik ve güvenlik güncelleştirmelerini almama durumuydu. Ancak edinilen son bilgiler, Huawei marka dizüstü bilgisayar sahiplerinin yüreğine su serpti.

Konuyla ilgili olarak ilk kez açıklama yapan Microsoft yetkilileri, mevcut Huawei dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hizmet vermeyi sürdüreceklerini, bu konuda kararlı olduklarını açıkladılar. Amerika Ticaret Bakanlığı'nın aldığı Huawei kararını değerlendirdiklerini söyleyen Microsoft yetkilileri, mevcut müşterilerini güncel tutmanın herhangi bir bakanlık kararına ters düşmediğini söylediler. Bu açıklamalar, mevcut Huawei dizüstü bilgisayar sahiplerinin rahat bir şekilde ürünlerini kullanmaya devam edebileceklerinin, dijital dünyada Microsoft'un sunacağı tüm yenilikleri deneyimleme imkanlarının olacağının en net göstergesi olarak yorumlandı.

Huawei'ye sırtını dönen ilk şirketlerden birisinin de Intel olduğunu söylemiştik. Her ne kadar Huawei'nin Intel ile olan ilişkisi, mevcut kullanıcıları ya da üretilmiş ve yeni sahiplerini bekleyen cihazları çok da ilgilendirmese de Huawei'nin önümüzdeki dönemlerde üreteceği dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlar için büyük bir önem arz ediyordu. Bu konuda Intel yetkililerinden gelen açıklamlar da Microsoft'a benzer bir şekildeydi. Yetkililer, müşterilerilerinin güvenliklerinin ön planda olduğunun altını çizerek, mevcut kullanıcıların herhangi bir sorun yaşamayacaklarını, bu konuda rahat olmaları gerektiğini söylediler.

Yaşanan tüm bu gelişmeler, Huawei ile ilgili olarak alınan yaptırım kararlarının Amerikalı şirketleri başlarda harekete geçirmiş olsa da uzun vadede zararlarının fark edildiğini gösteriyor. Bakalım ilerleyen süreçlerde hangi şirketler hangi kararlarla karşımıza çıkacaklar.