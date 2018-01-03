Intel ve Amd'den Haber Var!

Efsaneleşmiş bir rekabete hayat veren markalardan olan Intel ve AMD, kimi Intel kimi AMD desin, yıllardır oyuna ve oyunculara ivme kazandırmaya devam ediyorlar. Son gelişmelere göre ise ikili, bu defa karşı karşıya değil, yan yana duruyor.



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Hatırlarsanız geçtiğimiz kasım ayında Intel ve AMD ortaklıklarını resmi bir açıklama ile duyurmuştu. Bir laptop işlemcisi üzerinde çalıştıklarını doğrulayan ikili, yeni gelen haberlere göre mutlu sona oldukça yakın.



Intel'in AMD Radeon grafik kartıyla çalışacak yeni dizüstü bilgisayar işlemcisine ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Bilgilere göre bu işlemci Core i7-8809G olarak anılacak ve üzerinde AMD Radeon Vega M GH bulunduracak.



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Yüksek güç üretecek ve buna karşın düşük güç tüketecek ölçekte hazırlanan çalışma, özellikle oyuncular yarayacak. Söylenene göre hız aşırtma seçeneklerine de sahip olacak olan Intel ve AMD ortaklığında geliştirilen işlemci, 3.1 GHz frekansında çalılşaak ve 100W TDP değerine sahip olacak. Ayrıca işlemcide 4 fiziksel çekirdek ve 8 izlek yer alacak.



Bu çalışma sektör adına bir ilk olarak da adından uzun süre bahsettirecektir. Zira grafik hanesinde AMD ve Intel'in imzası beraber yer alacak. AMD Radeon Vega M GH'nin yanı sıra Intel HD Graphics 630'u da halihazırda görebileceğiz.



