Intel University Esports Valorant Üniversite Bahar Turnuvası yakında başlıyor!
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Intel University Esports Valorant Üniversite Bahar Turnuvası yakında başlıyor!

Intel University Esports Valorant Üniversite Bahar Turnuvası yakında başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turnuva detayları yakında açıklanacak!

Intel University Esports Valorant Üniversite Bahar Turnuvası yakında başlıyor. Bu turnuvada da kıyasıya rekabetin tadına varacağız. Intel University Esports, sosyal medya hesapları üzerinden turnuva duyurusuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Organizasyon sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

Değerli takipçilerimiz; Valorant Üniversite Bahar Turnuvası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenen turnuvanın yeni tarihi ve detayları ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

Intel University Esports Türkiye'nin katkıları ile düzenlenecek olan turnuvaya ilişkin tüm duyurulardan haberdar olmak ve açıklamaları kaçırmamak adına bizleri sosyal medya hesaplarımız ve iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

Ayrıca ana sponsorumuz Monster Notebook'un katkılarıyla turnuva ödül havuzunda da bir artışa gidileceğini müjdelemek isteriz. Tüm detayları konuşmak için kulüp başkanları ve topluluk liderlerini 21 Mayıs saat 21: 00'de Discord kanalımıza bekliyoruz.

Intel, Monster, Coca Cola ve Ozan Super App katkılarıyla düzenlenecek olan turnuvada şimdiden herkese başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın!

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Kaynak: Playerbros

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