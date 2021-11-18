Intel University Esports Turkey'de Yeni Sezon Başlıyor

Ülke genelindeki yüzün üzerinde üniversiteden öğrencilerin katılımları ile Intel University Esports Turkey'de yeni sezon rüzgarı esecek.

Yerel ve uluslararası espor endüstrisinde üniversite öğrencilerine kendilerini kanıtlama ve profesyonel bir arenaya adım atma şansı veren Intel UNIVERSITY Esports Turkey'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Turnuvalar, 26 ülkede espor turnuvaları düzenleyen GGTech Entertainment tarafından yürütülecek. 2.000'den fazla oyuncunun katılmasının beklendiği turnuvaları önümüzdeki yeni dönemde de INTEL destekleyecek ve isim sponsoru olacak.

Üniversite esporunun çok hızlı bir biçimde büyümesi ve artık adeta kabına sığmaması ile birlikte bu yıl turnuvalar Intel, Monster Notebook ve Ozan Superapp desteğiyle sizlerle buluşacak. Öğrenciler ise sponsor tarafından sağlanan 100.000 TL nakit ve yeni nesil donanımları da barındıran muhteşem bir ödül havuzu için mücadele verecekler. Bu yıl ülkemizde ilk kez uygulanacak olan bu yeni sistem ile, University Esports turnuvalarına katılan ve sıralamada dereceye girmeyi başaran okullar, nakit ödül havuzundan 20.000 TL olarak belirlenmiş olan kulüp geliştirme fonundan da yararlanacaklar.

Peki ya Intel University Esports Turkey nedir?

Intel Universtiy Esports, harika ödüller ve uluslararası yarışmalarda yer alma şansı elde etmek için üniversite düzeyindeki en iyi takımları turnuvalarda karşılaşmak üzere bir araya getiren bir espor müsabakasıdır. Yeni sezonda ise tam 128 üniversiteden 2.000'den fazla oyuncuyu bir araya getirmesi bekleniyor. Esas hedef ise elbette Büyük Final'e ulaşmak olsa da, müsabaka sportmenliği ve işbirliğini de teşvik eden sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak ve espor konusuna karşı ilgiyi arttırarak öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine fayda sağlamayı da amaçlıyor. Intel University Esports Turkey, bu sene de League of Legends, Clash Royale ve daha pek çok popüler oyuna yer verecek.

Intel University Esport Turkey ile öğrenciler Avrupa arenasına ilk adımlarını da atıyorlar. Büyük ödül havuzları ve turnuvaların da ötesinde ve ayrıca farklı fırsatların yanı sıra, müsabakanın öne çıkan özelliklerinden biri de, European University Esports Masters'a giden ilk adım olması. Clash Royale, League of Legends ve Rocket League'de Avrupa şampiyonalarına katılmaya hak kazanan takımlar, ülkemizi uluslararası arenada da temsil etme şansını yakalayacaklar.

Eğitimin Merkezdeki Rolü

Rekabetin de ötesinde olacak bir biçimde, Intel University Esports, ayrıca eğitim konferanslarına da yer verecek. Espor alanındaki bu konferanslar, bir yandan iyi rekabet değerlerini pekiştirmek, ortak bir espor vizyonu ve rotası oluşturmak üzerene eğilirken bir yandan da üniversite esporunun koçları ve yöneticilerinin desteğiyle hayata geçirilecekler.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet