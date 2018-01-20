Intel: Spectre ve Meltdown Yaması Yeni İşlemcilerde de Reboot Sorunu Yaratıyor

Intel Meltdown ve Spectre Yamaları Yeni İşlemcileri de Etkiledi.



Intel'in eski işlemcileri yavaşlatan Spectre ve Meltdown yamaları, yeni işlemcilere sahip bilgisayarların kendini yeniden başlatmasına neden oluyor.

Intel Spectre ve Meltdown Yama Açıklamaları Reboot Sorunu yarattığını söylüyor. Ayrıca belli iş yükleri için veri merkezi performansı yüzde 25'e kadar düşebilir diyor.

Geçen haftalarda bildirdiğimiz gibi, Intel'in Meltdown ve Spectre yaması eski işlemciler için yeniden başlatma sorunlarına neden oluyor. Şimdi ise Intel mevcut yeni işlemci kullanılan sistemlerde de bilgisayarların daha sık reboot – yeniden başlama sorunlarına neden olabileceğini açıkladı.

Intel Spectre ve Meltdown Yaması Yeni İşlemcilerde de Reboot Sorunu



blog yazısında yer alan bilgilere göre Intel VP Navin Shenoy PC için yayımlanan spectre/meltdown firmware update'i Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake ve hatta Kaby Lake işlemcilerini kullanan sistemlerde de sık sık reboot sorunlarına sebep oluyor.

Özellikle büyük ölçekli Datacenterlar'da ciddi performans düşüklüklerine de sebep olabilir. Intel borsalar ve çevrimiçi işlemleri yüksek olan benzer veri merkezlerinde yüzde 4 oranında bir performans kaybının yaşandığını teyit ettiler. İş yüklerinin çeşitliliğine göre bu kayıp performans oranı yüzde 25'lere kadar çıkabilir denildi.

Shenoy ayrıca, Intel'in son beş yılda tanıtılan CPU'larının yüzde 90'ına yönelik yazılım güncellemeleri yayınladığını yazdı ancak şirketin "yapılacak daha çok işi" olduğunu belirtti.

Intel

http://www.teknotalk.com/intel-spectre-ve-meltdown-yamasi-yeni-islemcilerde-de-reboot-sorunu-yaratiyor-61845/