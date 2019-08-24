24.08.2019 03:24

Intel'in En Yeni 10. Nesil İşlemcileri Tanıtılıyor

Sekiz yeni 10. Nesil Comet Lake işlemci seriye eklendi. Nerelerde kullanılacak?



Intel'in işlemcileri şimdi biraz daha kafa karıştırıcı oldu. 10. Nesil yeni işlemciler seriye eklendi. Intel, sekiz yeni 10. Nesil Comet Lake işlemci tanıtıyor.



Intel 10. Nesil CPU Serisine yenilerini ekliyor. Bugün duyurusunu yaptıkları modeller Comet Lake CPU odaklı ve Y ve U serisi geliştirilmiş.



Yeni nesil 10. Nesil İşlemcilerin " 8 yeni 10. Nesil İşlemcinin tamamı" Ice Lake'in 10nm teknolojisin yerine Intel'in 14 nm teknolojisini kullanıyor. Bu başlı başına kötü oldukları anlamına gelmez tabiki.



Özellikle, yeni Intel Core i7-10710U ilk hexacore U serisi işlemcisi. Üstelik 12 threads ve daha yüksek maksimum clock speed bağlamında Intel'in Ice Lake CPU'larından daha iyi.



Yine de Yeni 14nm yongalar, 10nm yongaların sahip olduğu avantajlardan yoksundur. Genel olarak, bunlar muhtemelen verimli olmayacaklar ve Ice Lake yongaları bulunan makinelerle aynı mükemmel kullanım ömrüne de sahip olacaklar. Bunların hiçbiri, Intel'in Gen11'in etkileyici tümleşik grafiklerini içermiyor; bu da 1080p çözünürlükte nispeten akıcı bir oyun oynayabileceğini iddia ediyor.



Comet Lake, bunun yerine, model isimlerinde bir sayının takip ettiği "G" olmadığının gösterdiği gibi, bütünleşik grafiklerin önceki bir versiyonunu kullanıyor.



Temel olarak, AMD veya Nvidia'dan özel grafiklere sahip bir dizüstü bilgisayar satın almadığınız sürece, bu 10. Nesil CPU'lar oynamaktan hoşlandığınız oyunlara bağlı olarak kendi başlarına çok fazla yetenekli olamaz.



Eğer 10. Nesnenin çok garip isimlendirme konvansiyonu nedeniyle kafanız karışıyorsa, Intel bunu daha da kafa karıştırıcı hale getirdi. Onları ayırmanın ipuçları, model adlarındadır; Sadece ne arayacağını kesinlikle bilmek zorundasınız.



Bu yeni işlemcilerin ne zaman kullanılacağını merak edenler için muhtemelen tatil mevsimin bitiminde yeni çıkan bilgisayarlarda yer alacak. Bu yeni 10. Nesil Comet Lake işlemci modellerini; muhtemelen daha uygun fiyatlı UltraBook modellerinde veya 2-in-1 bilgisayar modellerinde görebiliriz. Gelecekteki Surface ve Macbook modellerinde de bu ince form faktörüne sahip işlemci modellerinin kullanıldığını görebiliriz.



TheVerge



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Kaynak: Teknotalk.com