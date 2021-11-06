Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi'nde 3. Hafta başladı

Intel ve Monster Notebook işbirliğinde düzenlenen Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi tüm hızı ile devam ediyor. İkinci haftanın ardından sıra karşılaşmaların daha da heyecanlanacağı üçüncü haftaya geldi.

Saat 15: 00'da başlayan karşılaşmalar ile birlikte No Respect ekibi liderliğini korumak için mücadele edecekken, Orgless5, SHN Espor ve Brosskiez aralarındaki puan eşitliğini bozmaya çalışacak.

Grup aşamasının toplamda 7 hafta süreceği Intel Monsters Reloaded Unleash The Monster CS: GO Ligi 3.Hafta yarın tüm heyecanı ile devam edecek. Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül tarafından aktarılan karşılaşmaları twitch.tv/monsternotebook kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi 3. Hafta ilk gün karşılaşmaları

Orgless5 - Millennium Agency Esports

Real Winner Company - Brosskiez

SHN Espor - No Respect

Exile - Sivasspor Espor

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