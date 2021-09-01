Intel Monsters Reloaded Eylül ayı elemeleri başlıyor

Intel Monsters Reloaded Eylül ayı elemeleri için kayıtların kapanmasına az kaldı!

Ülkemizdeki CS: GO oyuncuları espor turnuvaları tarafında büyük bir eksiklik yaşarken, Intel Monsters Reloaded oyuncuların imdadına yetişiyor. Geçtiğimiz günlerde yaz dönemi finallerini heyecan ile takip ettiğimiz etkinliğin eylül ayı elemelerinden ilki bu hafta sonu başlıyor.

128 farklı takımın katılım sağlayabileceği elemelerin ilki için kayıtlar 3 Eylül Cumartesi günü kapanıyor. 4 Eylül Cumartesi ve 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek elemelerde takımlar adını ay sonundaki finallere yazdırmaya çalışacak.

Intel Monsters Reloaded bünyesindeki elemeler tamamen çevrimiçi ortamda ve tek maçlık bir seri üzerinden gerçekleştirilecek. Bu elemelerde birinci olan takımlar ay sonunda düzenlenecek olan finallere katılmaya hak kazanacak.

Turnuvada başarıya ulaşmış olan takımlar 120 bin liralık bir ödül havuzundan pay almak ile birlikte Monster Notebook ürünleri de kazanacaklar. Buraya tıklayarak eylül ayında gerçekleştirilecek olan açık elemelerin ilkinin kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros