Intel Monsters Reloaded'da bu hafta Fortnite ve CS: GO heyecanı yaşanacak - Haberler
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Intel Monsters Reloaded'da bu hafta Fortnite ve CS: GO heyecanı yaşanacak

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Intel Monsters Reloaded'da bu hafta Fortnite ve CS: GO heyecanı yaşanacak

Intel Monsters Reloaded'da bu hafta hem CS: GO hem de Fortnite heyecanı yaşanacak.

Intel Monsters Reloaded kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bu hafta iki farklı koldan devam edilecek. 11 Eylül Cumartesi günü düzenlenen eylül ayının ilk CS: GO elemelerinin ardından 14 Eylül Salı günü esporcular kozlarını Fortnite üzerinde paylaşacak.

14 Eylül Salı günü saat 18: 00'da başalayacak ve solo formatında gerçekleştirilecek olan Fortnite turnuvasında her hafta 10 bin liralık bir ödül havuzu oyuncuları bekliyor olacak. Toplamda beş hafta sürecek elemelerin ardından finallerde Zeynep "Rapunzepp" Aktay ve Batuhan "videoyun" Bozkan sunumu ile heyecan katlanacak.

Haftanın ikinci etkinliği ise CS: GO tarafında gerçekleştirilecek. Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası kapsamında düzenlenen eylül ayı açık elemelerinin ikincisi 18 Eylül Cumartesi ve 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu elemelerde finallere kalmayı başaran 4 takım, üst tura çıkma hakkı kazanacak.

Buraya tıklayarak CS: GO elemeleri, buraya tıklayarak ise Fortnite elemeleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

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Haber: Intel Monsters Reloaded'da bu hafta Fortnite ve CS: GO heyecanı yaşanacak - Haberler
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