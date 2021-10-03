Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında final zamanı! - Haberler
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Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında final zamanı!

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Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında final zamanı!

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında finalin ismi: Orgless5 vs RealWinnerCompany

Intel ve Monster Notebook işbirliğinde düzenlenen Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında final zamanı geldi çattı! 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde iki farklı grupta gerçekleştirilen Play-Off karşılaşmalarının ardından rakiplerini mağlup etmeyi başarabilen 4 takım, Güz Dönemi Play-Off Finallerine katılmaya hak kaznmıştı.

Başarılı oyunları sayesinde dört takımdan biri olan Brosskiez, Millennium Agency Esport, Orgless5 ve RealWinnerCompany ekipleri finallere yükselme hakkı kazanabilen dört takım olarak, dün yani 2 Ekim Cumartesi günü yarı finallerde mücadele etti.

twitch.tv/monsternotebook kanalı üzerinden Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül tarafından espor severlere aktarılan Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası Güz Dönemi Play-Off yarı finallerinde Orgless5 Brosskiez'i, RealWinnerCompany ise Millenium Agency Esport'u 2-0'lık bir skor ile mağlup ederek finale ulaşamayı başaran takımlar arasında yer aldı.

Ödül havuzunda 120 bin lira ve Monster Notebook ürünlerinin yer aldığı turnuvanın finali ve üçüncülük karşılaşması ise 3 Ekim Pazar günü oynanacak ve yine twitch.tv/monsternotebook kanalı üzerinden saat 18: 00'da Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül tarafından sunulacak.

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