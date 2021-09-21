Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında eylül ayı ikinci elemeleri tamamlandı - Haberler
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Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında eylül ayı ikinci elemeleri tamamlandı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında eylül ayı ikinci elemeleri tamamlandı

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası tüm hızı ile devam ediyor!

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen eylül ayının ilk elemelerinin ardından, 18 Eylül Cumartesi ve 19 Eylül Pazar günü ikinci elemelerde iddialı CS: GO takımları kozlarını paylaştı.

Eylül ayının ikinci elemelerinde ilk karşılaşma GameZone ile Voleurs Libres ekipleri arasında oynandı. Voleurs Libres takımının galibiyete ulaştığı karşılaşmayı Otherside Else - Clan ImmortalGang, Godzilla E-Sports - Millenium Agency Esport ve diğer Round 1 karşılaşmaları takip etti.

Round 1 karşılaşmaları ve çeyrek finaller ve yarı finallerin ardından final karşılaşmasında ise Otherside Else ile Godzilla E-Sports karşı karşıya geldi. Üç maçlık final karşılaşmasında rakibine hiç round vermeyen Otherside, adını birinci sıraya yazdırırken, ilk dörtteki takımların hepsi ay sonundaki finallere katılmaya hak kazandı.

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası eylül ayı ikinci finalistleri

OtherSide Else

Godzilla E-Sports

Team CriminalZ

Rockstar

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Haber: Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında eylül ayı ikinci elemeleri tamamlandı - Haberler
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