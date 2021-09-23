Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında açık eleme kayıtları devam ediyor - Haberler
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Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında açık eleme kayıtları devam ediyor

Playerbros - Haberler | Gamegar
Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında açık eleme kayıtları devam ediyor

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında eylül ayının son elemeleri için kayıtlar devam ediyor!

Intel ve Monster Notebook işbirliğinde düzenlenen ve sadece Counter Strike: Global Offensive turnuvasında 120 bin liralık bir ödül havuzu bulunan Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında eylül ayının üçüncü açık elemeleri için kayıtlar alınmaya devam ediliyor.

Toplamda 128 takımın katılım sağlayabileceği Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasının elemeleri için kayıtlar, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Playdecent.com isimli platform üzerinden alınmaya devam ediyor.

24 Eylül Cuma gününün son dakikasına kadar kayıtların alınacağı elemelerde bu noktadan sonra üç ana adım daha bulunuyor. 25 Eylül Cumartesi gününün öğle saatlerinde gerçekleştirilecek Check-in sürecinin ardından saat 15: 00'da elemelerde takımların mücadelesi başlayacak.

Takımların kozlarını CS: GO dünyasında paylaşacağı 25 ve 26 Eylül günlerinin sona ermesinin ardından ise ay sonu Playoff'larına katılma şansı kazanan dört takım belli olacak.

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Haber: Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında açık eleme kayıtları devam ediyor - Haberler
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