Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası Güz Dönemi şampiyonu belli oldu! - Haberler
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Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası Güz Dönemi şampiyonu belli oldu!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası Güz Dönemi şampiyonu belli oldu!

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında şampiyonluğa ulaşan takım belli oldu!

Intel ve Monster Notebook işbirliğinde düzenlenen Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasının güz dönemi finallerinde şampiyon 3 Ekim Pazar günü akşamı belli oldu. Orgless5 ve RealWinnerCompany ekiplerinin karşı karşıya geldiği final karşılaşmasında şampiyon belli oldu.

Takımların büyük bir mücadele sergileyerek ulaştığı finallere Brosskiez, Millennium Agency Esport, Orgless5 ve RealWinnerCompany ekipleri katılım hakkı sağlamış, 2 Ekim Cumartesi günü düzenlenen yarı finallerde ise rakiplerini mağlup eden Orgless5 ve RealWinnerCompany finale yükselmişti.

3 Ekim Pazar günü ise üçüncülük karşılaşması ile başladı. Yarı finallerde mağlup olan takımlar Brosskiez ve Millennium Agency Esport saat 18: 00 sularında karşılaştı. Beş maçlık seri üzerinden oynanan karşılaşmada Brosskiez ekibi nefes aldırmayarak 3-0'lık bir skor ile üçüncü sırada yer aldı.

Final karşılaşması ise saat 21'de start aldı. Orgless5 ve RealWinnerCompany'nin güçlerini paylaştığı final karşılaşmasında beş maçlık serinin üç karşılaşmasında rakibini mağlup etmeyi başaran RealWinnerCompany, ödül havuzundan en büyük payı, şampiyonluk unvanını ve Monster Notebook ürünlerini kazanarak evine götürme hakkını kazandı.

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası güz dönemi sıralaması

RealWinnerCompany

Orgless5

Brosskiez

Millennium Agency Esport

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