Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası Eylül ayı son açık elemeleri tamamlandı - Haberler
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Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası Eylül ayı son açık elemeleri tamamlandı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası Eylül ayı son açık elemeleri tamamlandı

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında eylül ayının açık elemeleri sona erdi.

Ödül havuzu ile göz dolduran Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında eylül ayının son elemleri gerçekleştirildi. 25 Eylül Cumartesi ve 26 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen açık elemelerin ardından Playoff'lara katılma hakkı kazanan tüm takımlar belli oldu.

Eylül ayının üçüncü ve son açık elemelerinde toplamda 9 takım mücadeleye katıldı. Random5 ve RealWinnerCompany ekipleri finallere kadar hiç mağlubiyet almadan yükselirken, UMEDA ve Millennium Agency Esport ekipleri ise üç ve dördüncülük karşılaşmasına çıktı.

Üç maçlık bir seri üzerinden oynanan finalde rakibine nefes aldırmayan RealWinnerCompany birinciliği ele geçirirken, kaybedenler maçında UMEDA'yı mağlup eden Millennium Agency Esport, üçüncü sırada yer almayı garantiledi.

Elemelerin ardından ise Playoff'lara katılacak olan takımlar aşağıdaki gibi şekillendi.

Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvasında Eylül ayının son finalistleri

RealWinnerCompany

Random5

Millennium Agency Esport

UMEDA

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Haber: Intel Monsters Reloaded CS: GO turnuvası Eylül ayı son açık elemeleri tamamlandı - Haberler
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