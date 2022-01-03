Intel Monsters Reloaded 2021 sona erdi

Monster Notebook'un 2021'de Intel'in partnerliğiyle ikincisini düzenlediği oyun ve espor etkinliği Intel Monsters Relaoded, etkinlik kapsamında düzenlenen Fortnite, Valorant, Rocket League ve CS: GO turnuvalarının nefes kesen şampiyonluk karşılaşmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

INTEL MONSTERS RELOADED 2021

Monster Notebook'un 2021'de Intel'in partnerliğiyle ikincisini düzenlediği Intel Monsters Reloaded, altı ay süren maceranın ardından sona erdi. Haziran ayında başlayarak Fortnite, Valorant, Rocket League ve CS: GO gibi en sevilen oyunların turnuvalarına sahne olan etkinlikte amatör veya profesyonel fark etmeksizin her seviyeden oyuncu, espor heyecanını doyasıyla yaşadı. Yaklaşık 10 bin oyuncuya ev sahipliği yapan turnuvalarda toplamda 300 bin TL değerinde ödül dağıtıldı.

Açık turnuvalar, akademi turnuvaları ve haftalık eğlence turnuvalarıyla oyun tutkunlarına kesintisiz bir eğlencenin sunulduğu Intel Monsters Reloaded, çevrimiçi bir festival atmosferinde gerçekleşti. Haziran ayında başlayan ve 2021'e damgasını vuran etkinlik kapsamında 97 saatlik 40 canlı yayın gerçekleştirildi.

Tüm platformlarda 4 milyonu aşkın bir izlenmeye ulaşan Intel Monsters Reloaded'ta BorisPeace, Rapunzep, Thaldrin, Berke "Vlad" Kantürk, Regarnur, Hetze, Ubeka ve Root gibi Twitch dünyasının en sevilen isimleri oyun tutkunlarıyla bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz, "Monster Notebook olarak uzun yıllardır oyuna ve espora dair hemen her alanda etkiniz. Yıllardır birçok platformla başarılı iş birliklerine ve espor organizasyonu sponsorluklarına imza atmaktaydık. Pandemi sürecinin başlangıcında ise kısıtlamalar nedeniyle evlerinde kalan oyun severlerin her gününe oyun katmak amacıyla, devam etmekte olan organizasyonların yanı sıra Monster Notebook çatısı altında bir etkinlik düzenlemek istedik. Geçtiğimiz sene yaklaşık bir ay süren turnuva, çok kısa sürmesine ve yalnızca iki popüler oyunu barındırmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılanınca, 2021'de ikincisini Intel'in partnerliğinde daha büyük kitlelere ulaşacak şekilde tasarladık.

Türkiye oyun ekosisteminin en sevilen aktörlerinden biri olarak, yine Türkiye'nin en büyük, en uzun süren ve en fazla ödül havuzuna sahip turnuvalarından birini gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen altı aylık bu süreçte kullanıcılarımızdan bize daha fazlasını başarma motivasyonu sağlayan muhteşem geri dönüşler aldık. Önümüzdeki süreçte de espor ekosistemine katkı sunan yepyeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Intel Monsters Reloaded'a katılan ve turnuvaları takip eden oyunculara ve başta Intel olmak üzere bu turnuvanın gerçekleşmesini destekleyen tüm paydaşlarımıza Monster Notebook adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

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