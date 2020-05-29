Intel Lakefield İşlemcili Samsung Galaxy Book S Tanıtıldı! İşte Özellikleri
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Intel Lakefield İşlemcili Samsung Galaxy Book S Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tanıtılan Galaxy Book S'in yeni versiyonu tanıtıldı. Yeni sürüm fansız ultrabook tasarımında güç tasarruflu Lakefield işlemci ile birlikte geliyor.

Intel Lakefield İşlemcili Samsung Galaxy Book S Tanıtıldı! İşte Özellikleri
29.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:50

Samsung tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tanıtılan Galaxy Book S'in yeni versiyonu tanıtıldı. Yeni sürüm fansız ultrabook tasarımında güç tasarruflu Lakefield işlemci ile birlikte geliyor. Gelin hep beraber yeni tanıtılan dizüstü bilgisayar modeline yakından bakalım.

Samsung Galaxy Book S Yenilendi

13.3 inç Full HD çözünürlüğe sahip dokunmatik LCD ekrana sahip olan cihaz, 950 gram ağırlığında. Galaxy Book S'in üst çerçevesinde 1 MB çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta. Bu sayede görüntülü görüşmeler yapılabilmekte.

Dizüstü bilgisayarda dahili parmak izi okuyucu da bulunmakta. Intel Core i5-L16G7 Lakefield yonga setinden güç alan cihaz, 8GB LPDDR4x RAM ile gelmekte. Galaxy Book S'de 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor.

Cihazda 2 adet Type-C bağlantı noktası, 1 adet 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart okuyucu yer alıyor. Galaxy Book S'in bataryasının 17 saate kadar dayandığı söylenmekte. Wi-Fi 6 ve LTE bağlantısı ile birlikte gelen Galaxy Book S modelinin başlangıç fiyatının 999 euro olduğu açıklandı.

Sizler yenilenen Galaxy Book S hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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