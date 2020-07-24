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Intel'in ikinci çeyrekte net karı ve geliri arttı

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel'in bu yılın ikinci çeyreğinde net karı ve geliri arttı.

Intel'in ikinci çeyrekte net karı ve geliri arttı
24.07.2020 01:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:04

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel'in bu yılın ikinci çeyreğinde net karı ve geliri arttı.

ABD'li teknoloji devi Intel, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, firmanın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 19,7 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 16,5 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Firmanın ikinci çeyrek net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 5,1 milyar dolara yükseldi. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,2 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,92 dolar olan hisse başına karı da 1,19 dolara çıktı.

Intel'in ikinci çeyrek bilançosu beklenenden iyi gelmesine rağmen şirketin New York borsasında hisse başına değeri, 7 nanometre çip teknolojisine ilişkin sürecin belirlenen takvimin 6 ay gerisinde olduğunun açıklanması nedeniyle borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 9'a yakın düştü.

Kaynak: AA

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