Intel'den Çetvel Şeklinde 32tb Ssd Disk, Ssd Çiftliği Kurabilirsiniz!

Intel Ruler SSD Disk 32TB Duyurdu!



Dünyanın En Yoğun, Tamamen Sessiz Katı Hal Sürücüsü, Intel Ruler SSD 32TB Disk Özellikleri ve kullanılabileceği yerler neler?

Intel'in daha önce cetvel şeklinde, veri merkezleri odaklı Petabyte seviyelerinde Ruler SSD – Cetvel şeklinde uzun bir disk duyurduğunu anlatmıştık. Şimdi Ruler SSD'nin form faktörü değiştirilmiş görünüyor.

Intel Ruler SSD Disk 32TB Form Faktörü



12 inç uzunluğunda muhafazaya saklanmış, muazzam miktarda depolama alanına sahip, esasen alışılmadık tuhaf görünümlü bir SSD türü ile karşımıza çıkıyor. Ruler SSD – Cetvel SSD olarak tanımlanan bu yeni SSD türünü bu haliyle Veri Merkezlerinin dışında direkt direkt tüketiciye sunmaya hazırlanıyor.

1U Şeklinde Olan 32 TB SSD Disklerden Oluşan bir SSD Çiftliği Kurabilirsiniz!



Hatırlatmak için söylüyorum Intel, geçtiğimiz yıl yeni form faktörünü mümkün olan en yüksek ısı verimliliğine sahip bir "1U" sunucu form faktörü şeklinde depolamak için üreteceğini duyurmuştu. DC P4500 modeli bu tasarıma sahip ilk sürücü olarak karşımıza çıkıyor ve 32 TB kapasitesi ile sabit disklerin 1U şeklinden vereceğinden 20 Kat daha fazla depolama alanı sunuyor.

Intel Ruler SSD'lerin bir başka özelliğide yan yana dizilere PetaByte seviyelerine kadar depolama alanı sunma kolaylığını size sağlayabilir. Birer ünite gibi bir birlerine ilave edilebilir.

SSD'ler avantajları göz önüne alındığında; hem tüketiciler hem de bulut sağlayıcılar için diğer birçok teknoloji türünden daha hızlı yol kat ediyor. Ancak üreticiler fiyatları aşağıya çekmek için çalışıyor. Samsung örneğin 1 terabyte SSD çip kullanan yüksek hızlı Samsung 4TB SSD Disk üretimine başladığını duyurdu. Üstelik bu ürün herkesin kullanabileceği şekilde olacak. Bence daha büyük kapasiteli SSD disklerin daha uygun maliyetlerle karşımıza çıkmaya başlaması uzun sürmeyecek.

Ancak Intel'in bu 32TB Ruler SSD Diski için bir miktar beklemek durumunda kalacağımız kesin.

Intel

https://www.teknotalk.com/intel-ruler-ssd-32tb-64980/