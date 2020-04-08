Intel, Covid19 Mücadelesine 50 Milyon Dolar bağışlayacak!
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Intel, CEO, Güncel

Intel, Covid19 Mücadelesine 50 Milyon Dolar bağışlayacak!

Intel, koronavirüsle mücadele kapsamında pandemiye müdahale teknolojisi girişimine 50 milyon dolar daha bağışlayacağını taahhüt etti.

08.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:55
Intel, Covid19 Mücadelesine 50 Milyon Dolar bağışlayacak!

Bu bağış çerçevesinde hastaların bakım ve tedavisinin yapıldığı noktalarda teknolojiye erişim hızlandırılacak, bilimsel araştırmalar hızlandırılacak ve öğretmenler ve öğrencilere yönelik online öğrenime erişim olanağı sağlanacak. Intel'in taahhütleri arasında ayrıca Intel uzmanlığı ve kaynaklarına erişimin doğrudan ve anında etkisinin olabileceği taleplere yönelik olarak inovasyon için ayrılmış ek bir kaynak da yer alıyor. Tüm bunlar daha önce duyurusu yapılan ve bu kritik dönemde yerel toplumları destekleme amaçlı olarak bağışlanan 10 milyon dolara ek olarak gerçekleştirilecek.

Intel CEO'su Bob Swan, "Dünya COVID-19'la mücadelede olağanüstü zorluklarla karşılaşıyor. Intel pandemi ile mücadele edebilecek teknolojiye erişimi hızlandırmaya ve toplumları gelecekte yaşanabilecek krizlere karşı daha iyi hazırlayan teknoloji ve bilimsel keşifleri mümkün kılmaya büyük önem veriyor. İnanıyoruz ki, uzmanlığımızı, kaynaklarımızı ve teknolojimizi paylaşarak, hayat kurtaran ve bu zorlu dönemde kritik, yaşamsal hizmetlere erişimi artıran çalışmaları hızlandırmaya yardımcı olabiliriz." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 40 milyon dolar, Intel COVID-19 Müdahale ve Hazırlıklılık Girişimini ve Online Öğrenim girişimini desteklemeye ayrılacak. Intel COVID-19 Müdahale ve Hazırlıklılık Girişimi müşteri ve iş ortaklarının teşhis, tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için sermaye kaynağı sağlayacak; yapay zekâ, yüksek performanslı bilgi-işlem ve edge'den buluta hizmet sunumu gibi teknolojilerden faydalanılmasını mümkün kılacak. Bu girişim aracılığıyla Intel, sağlık sektörü ve yaşam bilimleri sektörüne yönelik ürün ve cihaz üreticilerinin hastaneler tarafından COVID-19'u teşhis ve tedavi etmede kullanılan teknoloji ve çözümlerin ulaşılabilirliğini artırmalarına yardımcı olacak. Ayrıca bu ve bundan sonraki olası pandemilere müdahale için dünya çapında kapasiteyi, yetkinliği ve politikaları artıracak sektörler arası ittifakların oluşturulmasını destekleyecek ve Intel'in sağlık ve yaşam bilimleri sektörlerine yönelik teknolojiler konusundaki deneyimlerini pekiştirerek daha çok inovasyon yapmasının önünü açacak.

Intel Online Öğrenim Girişimi eğitim odaklı kâr amacı gütmeyen kuruluşları ve iş ortaklarını destekleyerek teknolojiye erişimleri olmayan öğrencilere cihaz ve online öğrenim kaynakları sağlamaları konusunda yardımcı olacak. Devlet okulları ile yakın iş birliği çerçevesinde bu girişim, bilgisayar bağışlarını, online sanal kaynakları, evde öğrenimle ilgili kılavuzları ve cihaz bağlantıları konusunda yardımı içeriyor. Intel Online Öğrenim Girişimi, Intel'in eğitim ve öğrenimi geliştiren teknolojilere olan ve uzun yıllardır süregelen bağlılığına dayanıyor. Girişim ABD'de en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde hemen başlatılacak ve daha sonra da dünya çapında yayılacak.

Şirket ayrıca 10 milyon doları dış ortaklardan ve çalışanların öncülüğünde gerçekleşen yardım projelerinden toplumun kritik ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak gelen maddi destek talepleri için ayrılacak.Örneğin:

Intel, Hindistan'ın Haydarabat şehrinde bulunan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma ve Uluslararası Bilgi Teknolojileri Enstitüsü ile çalışıyor. Bu çalışma kapsamında Intel istemci ve sunucu çözümleri, kronik hastalıkları olan hastalar için daha hızlı ve daha uygun maliyetli COVID-19 testlerinin gerçekleştirilmesi ve epidemiyolojinin ve Yapay Zekaya dayalı risk sınıflandırmasının koronavirüs genom dizileme ile daha iyi anlaşılması için kullanılacak. Intel ayrıca Hindistan'ın Ulusal Yazılım ve Hizmet Şirketleri Birliği ile de iş birliği yaparak nüfus ölçeğinde COVID-19 tanılamayı, salgınları öngörmeyi ve tıbbi tedavi yönetimi ve idaresini geliştirmeyi mümkün kılan bir uygulama ekosistemi ve çoklu-bulut arka plan bilgisayar programı tasarlayacak.

Medical Informatics Corp.'un (MIC) Intel teknolojisiyle çalışan Sickbay™ platformu hasta yataklarını dakikalar içinde Yoğun Bakım yataklarına dönüştüren, yoğun bakımda çalışanları klinik izolasyon yoluyla enfekte olmaktan koruyan ve tedavi etme kapasitelerini önemli ölçüde artıran bir çözüm. Haftalar önce, Houston Methodist Hastanesi sanal yoğun bakımları için Sickbay platformunu sistemlerine kurdu ve yalnızca bir gün içinde COVID-19 hastalarını takip etmede ve sağlık uzmanlarının hastaları sanal ortamda takip ederek, yoğun bakım odalarında enfekte olma riski olmadan tedavi edebilmeleri için faydalanabildi.

İngiltere'de Intel, Dyson ve medikal danışmanlık şirketi TTP ile birlikte çalışarak İngiliz hükümetinin yardım talebine karşılık olarak özel olarak tasarlanan yeni suni solunum cihazı CoVent için FPGA (sahada programlanabilir kapı dizisi) tedarik edecek. Hasta yatağına monte edilebilir bir tasarıma sahip olan bu suni solunum cihazı halen resmi mercilerin onayını bekliyor.

Kaynak: Bültenler

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