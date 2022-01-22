Intel firması, Dünya'da yaşanan çip sorununa bir çare olmak ve tahtını geri almak için ABD'de 1.000 dönümlük bir çip üretim tesisi kuracak. Bu yatırıma ilk olarak, 20 Milyar dolarlık bir harcama yapacağı bildirildi.

Intel markası yeni üreteceği çipler için büyük bir tesise yatırım yapıyor. Şirket, Ohio'da Columbus yakınlarındaki devasa yeni bir üretim tesisine için 20 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Planlanan yatırım, New Albany, Ohio'daki 1.000 dönümlük alana inşa edilecek. Haberi ilk kez bildiren Time dergisi, Intel'in en az iki yarı iletken üretim tesisi kuracağını söyledi.

ABD yetkililerin daha önce yaptığı açıklamada, yarı iletken arzının arttığı ve bu arzın karşılanması için daha fazla yatırım yaptıklarını ve üretimi içerde bitereceklerini açıkladılar.

Gelen sızıntılara göre, ilk 20 milyar dolarlık yatırım fabrikanın oluşturulması için önemli bir adım olacak. Daha sonra başka fabrikalarda devamında gelecek.

Intel planları hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak yaptığı açıklamada Gelsinger'ın "gelişmiş yarı iletkenlere yönelik artan talebi karşılamaya" çalışırken "Intel'in imalat liderliğine yönelik en son yatırım planlarının" ayrıntılarını açıklayacağını söyledi.

Intel, Çip Üretimini Arttırmak İçin 20 Milyar $ Yatırım Yapmayı Planlıyor Dünya genelinde ortaya çıkan çip sorunu, otomobillerden tüketicini ve akıllı telefon kullanıcılarına büyük bir mağduriyet yaşatıyor. Bu nedenle büyük üreticiler çip sorunu çözmek ve üretim kapasitesini artırmak için büyük yatırımlar yapmaya başladı.

Intel ayrıca Tayvan merkezli büyük çip üreticisi olan TSMC'den en küçük ve en hızlı çiplerin üreticisi unvanını geri kazanmaya çalışıyor.

Gelsinger, kompleksin on yılda 100 milyar dolara mal olabileceğini ve sonunda 10.000 kişiyi istihdam edebileceğini söyledi.

Gelsinger, küresel rakiplerle rekabeti kızıştırmak ve dünya çapında bir mikroçip sıkıntısına yanıt vermek istediği için, Intel'in özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde genişleme planlarını yönlendiriyor.

Intel ve İtalya, gelişmiş bir yarı iletken paketleme tesisi inşa etmek için yaklaşık 8 milyar avro (9 milyar dolar) değerinde olması beklenen yatırımlar konusunda görüşmeleri yoğunlaştırıyor. Kongre'yi ABD'deki çip üretimini önemli ölçüde artırmak için 52 milyar dolarlık finansmanı onaylamaya ikna etmek için büyük bir baskı yapıyor. Intel'in yeni fabrikalar için planları mevcut, ancak bu durum talep sıkışıklığını hafifletmeyecek. Çünkü, bu tür komplekslerin inşa edilmesi yıllar alıyor. Gelsinger daha önce çip sıkıntısının 2023'e kadar sürmesini beklediğini söylemişti.

Eylül ayında Intel, dış müşteriler için önemli bir çip üreticisi olma yolundaki geri dönüş planının bir parçası olarak Arizona'daki 20 milyar dolarlık iki fabrikanın temelini attı.

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