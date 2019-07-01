Intel, Binlerce Patentini Açık Artırmayla Satacak

Intel, hücresel modem işini bırakma kararı almasının ardından 8.500 adet kablosuz modem patentini ve fikri mülkiyet portföylerini açık artırmayla satacağını bildirdi. Açık artırma, Intel'in 3G, 4G ve 5G teknolojilerine ilişkin yaklaşık 6.000 patenti içeren hücresel portföyünü ve "kablosuz uygulama teknolojileri" olarak tanımlanan teknolojiyle ilgili 1.700 kadar internete bağlı cihaz portföyünü içerecek.

Bununla birlikte San Diego merkezli şirket, 5G ile ilişkili bazı patentleri kendine saklayacağını duyurdu. Bu da şirketin hâlâ 5G piyasasında bir planı olduğuna işaret olabilir. Intel; Apple ve Qualcomm arasındaki hukuk savaşının ardından hücresel modem işine bir son vermeye karar vermişti. Yakın zamanda ise iki şirket, gelecek iPhone'larda 5G modemler üzerine birlikte çalışmak için bir anlaşma imzaladı.

Apple'ın gelecek iPhone'larda bulunması adına kendi hücresel modemleri üzerinde çoktan çalışmaya başladığına dair haberler de var ancak o modemler görünüşe göre 2025'e kadar hazır olmayacak. Bu yüzden şirket hâlâ Qualcomm'a güveniyor.