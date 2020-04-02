Intel, 10.Nesil Core H-Serisi Dizüstü Bilgisayar İşlemcilerini Tanıttı
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Intel, Teknoloji

Intel, 10.Nesil Core H-Serisi Dizüstü Bilgisayar İşlemcilerini Tanıttı

Intel, 5.3GHz'e kadar performans gösteren 10.Nesil Core H-Serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Intel, 10.Nesil Core H-Serisi Dizüstü Bilgisayar İşlemcilerini Tanıttı

Intel, 5.3GHz'e kadar performans gösteren 10.Nesil Core H-Serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Intel'in ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi olan 10.Nesil Core H-Serisi, 2.3GHz ile 5.3GHz arasında değişen hızlarla 5GHz engelini ortadan kaldırıyor.

Yeni bilgisayar işlemcisi, hem bilgisayar oyunu severlere hem de içerik üreten kişilere yönelik olarak geliştirildi. Aynı anda hem oyun oynamayı hem de YouTube gibi video barındırma internet sitelerine video yükleyebilmeyi mümkün kılıyor.

2.4GHz'den 5.3GHz'e kadar değişen hızlara sahip olan yeni nesil işlemciler arasında; Intel Core i9-10980HK işlemci, şimdiye kadar Intel tarafından geliştirilen en üst düzey işlemci olma özelliğine sahip.

Intel'den Ryzen 4000 Mobil İşlemcilerine Cevap Niteliğinde Bir İşlemci

Intel'in yeni işlemcisinin, Advanced Micro Devices' Ryzen 4000 mobil işlemcilere bir cevap niteliğinde geliştirildiği söyleniyor. Intel'in premium ve oyun dizüstü bilgisayarları genel müdürü Fredrik Hamberger yaptığı bir açıklamada, yeni geliştirilen işlemcilerin yaklaşık %60'ının maksimum tek çekirdekli turbo frekans ayarında 5.0 GHz'in üzerine çıkabileceğini belirtti. AMD işlemcilerinin ise en fazla 4.4 GHz'ye ulaşabildiği biliniyor.

Video oynatmak için 20 saate yakın pil süresi bulunan 10.Nesil Intel Core işlemcilere sahip bilgisayarlar, hızlı fotoğraf düzenleme ve 8K'ya kadar video düzenleme imkanı sunuyor. HEVC 10 bit kodlama/ kod çözme ve VP9 10 bit kod çözme özelliği ile çipler, premium 4K UHD özelliğinin bilgisayarınızda sorunsuz çalışmasına olanak tanıyor.

Kaynak: Tamindir

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