İnsuyu Mağarası'na ziyaretçi akını
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İnsuyu Mağarası'na ziyaretçi akını

TÜRKİYE'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası, koronavirüs sürecinde atılan yeni normalleşme adımları kapsamında, yeniden ziyarete açıldı.

İnsuyu Mağarası'na ziyaretçi akını
27.06.2020 08:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:10

TÜRKİYE'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası, koronavirüs sürecinde atılan yeni normalleşme adımları kapsamında, yeniden ziyarete açıldı.

Burdur- Antalya yolunda bulunan, 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyarete açılan İnsuyu Mağarası çevresindeki bilinçsiz sulama nedeniyle içindeki irili ufaklı 9 göl kurusa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 2019 yılında, 114 bin 253 kişinin ziyaret ettiği mağarada normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

'BÖYLE GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ'Bursa'dan gelen Samet Güler, "Mutlaka görülmesi gereken doğa harikası muhteşem bir yer. Ülkemizdeki böyle güzel yerlerin daha çok tanıtımının yapılması, insanların daha çok gelmesi lazım. Böyle güzelliklere sahip çıkmalıyız" dedi.'MUHTEŞEM ÖTESİ BİR YER'Samet Güler'in eşi Sermin Güler ise, "Hep gelmek istiyorduk ama bugün kısmet oldu. Gerçekten çok güzel bir yer. İyi ki de gelmişiz. Muhteşem ötesi bir yer" diye konuştu.'ESKİDEN ÇOK SU VARMIŞ'Isparta'dan gelen Furkan Köse de, "Daha önce de gelmiş, gezmiştim. Bu ikinci gelişim. Ailemle gelmiştim. Şimdi de arkadaşlarımı getirdim. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası, bayağı geniş, oldukça güzel. Eskiden çok su varmış muhtemelen, ama artık yok. Herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.'YAZ GÜNÜNDE CEKET GİYDİK'Isparta'dan gelen Haydar- Sevgi Garip çifti, "İş imkanlarından dolayı gelme fırsatımız olmamıştı. İlk kez geliyoruz. Güzel bir mağara. Gayet keyifli bir şekilde geziyoruz. Oldukça serin. Yaz gününde ceket giydik" diye konuştu.'TABELALAR, YAZILAR OLSA DAHA GÜZEL OLURDU'Eskişehir'den İnsuyu Mağarası'nı gezmek için geldiğini anlatan Şennur Badı, "Mağara çok güzel ama gezdiğimiz yerlerde bilgilendirme amaçlı tabelalar, yazılar olsa daha güzel olurdu" ifadelerini kullandı.İNSUYU MAĞARASI

Burdur- Antalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta yer alan İnsuyu Mağarası, toplam 597 metre uzunluğunda yatay bir mağaradır. İnsuyu'nda karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin oluşum tarzları dikkate alındığında, mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. İnsuyu Mağarası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 9.7.1976 gün ve A 113 sayılı kararı ile birinci derece doğal sit olarak tescil edildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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