Insurgency: Sandstorm'un Xbox One ve PS4 çıkış tarihi belli oldu!

Üç yıllık bir gecikmeden sonra Insurgency: Sandstorm, Eylül ayında konsollarda piyasaya sürülecek.

New World Interactive ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu, Insurgency: Sandstorm'un Xbox One ve PS4 için çıkış tarihi belli oldu.

Çok oyunculu tarzda olmasına rağmen, Orta Doğu bölgesinde kurgusal bir modern savaştan dolayı harabeye dönmüş mekanlarda görev odaklı bir ilerleyiş sunuyor. Karakter ve silah özelleştirmelerinin bulunduğu Insurgency: Sandstorm'da yeni haritalar, yeni oyun modları, yeni silahlar ve birçok kozmetik eşya bulunuyor.

Maximum Games UK Twitter hesabından oyunla ilgili yaptığı paylaşımda, "Insurgency Sandstorm PS4 ve Xbox'a geliyor!" ifadelerini kullanarak, oyunun yakın bir zaman içinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yapılan paylaşımda herhangi resmi bir çıkış tarihi gözükmüyor. Ancak, tweet'te yer alan kısa video Insurgency Sandstorm'un 2021 yılında çıkacağını gösteriyor.

Oyunun ön sipariş bağlantısına tıkladığımızda, İngiltere'deki oyun perakendecisi GAME'e göre oyunun çıkış tarihi 29 Eylül 2021 olarak gösteriliyor. Ek olarak GameStop üzerinden açılan ön-siparişle de bu sonuç destekleniyor.

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Insurgency: Sandstorm'un yurt dışı ön sipariş fiyatı 26 euro iken, Türkiye PlayStation ve Xbox mağazalarında yerini almadığı için çıkış fiyatı ile ilgili bir bilgilendirme bulunmamaktadır.