Insurgency: Sandstorm Konsol Sürümü Ertelendi
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Insurgency: Sandstorm Konsol Sürümü Ertelendi

New World Interactive CEO'su Keith Warner'ın açıklaması, Insurgency: Sandstorm'un konsol sürümünü bekleyen oyuncuları üzdü.

Insurgency: Sandstorm Konsol Sürümü Ertelendi
20.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:07

New World Interactive CEO'su Keith Warner'ın açıklaması, Insurgency: Sandstorm'un konsol sürümünü bekleyen oyuncuları üzdü. New World Interactive tarafından geliştirilmekte olan Insurgency: Sandstorm konsol sürümü ertelendi.

Insurgency: Sandstorm Konsol Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Insurgency: Sandstorm, normal şartlarda 25 Ağustos tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecekti. New World Interactive CEO'su Keith Warner tarafından yapılan bir açıklama ile birlikte çıkış tarihi ertelendi.

New World Interactive CEO'su Keith Warner, yaptığı açıklamada, oyunun konsol sürümü için ek süreye ihtiyacı olduklarını belirtti. Bu ek süre, geliştirici ekibin oyunun eksiksiz ve optmize edilmiş bir sürümünü sunmasına imkan tanıyacak. Warner, ekibin ilk kez konsola oyun çıkaracağını belirtti.

Insurgency: Sandstorm'un PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmayan Warner, bu açıklama ile birlikte oyunun çıkış tarihini bekleyen konsol oyuncularını oldukça üzdü. Insurgency: Sandstorm, 12 Aralık 2018 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Taktiksel FPS türündeki Insurgency: Sandstorm, takım oyununa dayalı popüler bir oyundur. Gerçekçi oyun yapısı ile oyuncuların gönlünü fetheden Insurgency: Sandstorm, şu anda Steam'de %50 indirim ile satılıyor.

Kaynak: Tamindir

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