İnsülin İğnesi Mükemmel Bir Cinayet Silahı'

Aralık ayı başından bu yana Hollanda'nın Rotterdam kenti civarındaki bazı köy, kasaba ve kentlerde, savcılığın emri üzerine mezarlar açılıyor.



Yaşlı bakım evlerinde kalan ve kısa süre önce önce hayatını kaybeden kişilerin naaşı mezardan alınarak otopsiye gönderiliyor. Nedeni ise, ölümlerin iki hafta önce ortaya çıkan "insülin cinayetleri" ile ilişkisinin bulunup bulunmadığını araştırmak.



Rotterdam ve çevresini kapsayan Güney Hollanda eyaletindeki yaşlı bakım evlerinde çalışan 21 yaşındaki Rahiied A., en az 3 yaşlıya insülin enjekte ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.



Ancak savcılığa göre, insülin yoluyla işlenen cinayetler bununla sınırla değil. Zanlının staj yaptığı Rotterdam ve Ridderkerk kasabasındaki iki ayrı yaşlı bakım evinden 12 şüpheli ölüm olayı daha bildirildi.



Savcılık, Rahiied A.'nın staj yaptığı ya da çalıştığı bütün yaşlı bakım evlerini incelemeye aldı. Bir taraftan da, ölümünde şüphe görülen kişilerin mezarları açılarak, soruşturma derinleştiriliyor.



Tesadüfen ortaya çıkarıldı



Halen gözaltında bulunan 21 yaşındaki zanlının karıştığı "insülin" cinayetleri, tesadüfen ortaya çıkarıldı. Puttershoek kasabasındaki yaşlılar evinde kalan ve fenalaştığı için hastaneye kaldırılan bir kadına, tıbben gerekli olmadığı halde insülin enjekte edildiği belirlendi.



Bir süre sonra hayatını kaybeden kadınla ilgili araştırma üzerine, Rahiied A.'nın çalıştığı diğer bakım evlerinde başka yaşlıları da insülün vererek öldürdüğü belirlendi.



Zanlının, yaşlıları öldürmek için insülini seçmesi tesadüf değil. Uzmanlara göre insülin, "mükemmel bir cinayet aracı." Çünkü ciddi bir tıbbi araştırma yapılmadığı sürece ölüm nedenini bulmak çok zor.



İnsülin iğnesinin birazcık batması bile, bir yaşlıyı komaya sokup öldürebiliyor. Belçikalı Patalog Geert van Parys, bilerek ya da istemeden insülin yoluyla ölüm olaylarının çok sık gerçekleştiğini düşünüyor.



Van Parys'e göre, ortada dikkati çekecek şüpheli kadar bir durum yoksa, olay kayıtlara normal bir ölüm gibi geçiyor.



İnsülin, herşeyden önce kolay bulunabilen bir ilaç. Her yaşılar evinde insüline ihtyacı olan birçok hasta yer alıyor. Çünkü resmi araştırmalara göre 75 yaş ve üzeri yaşlıların yüzde 75'i şeker (diyabet) hastası.



İnsülün, kandaki şeker seviyesini düzenleyen bir hormon. Şeker hastası olan insanlarda vücut insülin üretemediği için dışarıdan enjekte ediliyor.



Ama şeker hastası olmayanlar için tehlikeli bir hormon. Yaşlılar içinse, ölümcül sonuçlara yol açıyor.



Kanıtlamanın yolu tıbbi testler



Hollandalı Patalog Frank van de Goot, hastalarını ölüm nedenlerinin yaygın bir şekilde incelenmediğin belirterek, dikkat çekici vakalar dışında hekimlerin buna zamanı olmadığını vurguluyor.



Geert van Parys ise, insülün cinayetlerinde ilk bakışta hiçbir şeyin görülemeyeceğine işaret ediyor. Van Parys'e göre, hiçbir hekim büyüteci alıp ölen hastanın vücudunda iğne deliği arayamaz.



Bunu ortaya çıkarmanın tek yolu, tıbbi testler. Van Parys, ölen kişinin gözyaşı, kan veya idrarının incelenmesi halinde insülin cinayetinin belirlenebileceğini söylüyor.



Van Parys, geçen yıl ortaya çıkarılan bir başka insülin cinayetinin yakın tanığı. Yaşlılar evinde kalan iki kişinin, beklenmedik ve açıklanamayan şekilde şeker sıkıntısı nedeniyle ölmesi üzerine, meslektaşları ile birlikte araştırma başlatmış.



İnceleme sonunda yaşlılara, tıbbi gereklilik olmadan insülin verildiğini saptamışlar. Polis araştırmasında, 33 yaşındaki bakım hemşiresi Tanja Reynaert'in yaşlılara kasıtlı olarak insülin verdiği saptandı. Belçikalı hemşire 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Van Parys, ölen hastaların şeker hastası olmaması nedeniyle insülin cinayetinin kolayca ortaya çıkarıldığının altını çiziyor.



Diyabet hastalarında nedeni belirlemek zor



Ancak patoloji uzmanına göre, diyabet hastası olan ve her gün bu ilacı kullananan kişilerde ölüm nedenini belirlemek neredeyse imkansız.



Ölümden sonra kişinin vücudunda insülin düzeyinin arttığına dikkati çeken, patoloji uzmanı van de Gooot, hekimlerin hızlı bir araştırma ile sonuç elde edebileceklerini söylüyor.



Ama her iki uzman da, insülini hastanın kendisinin mi yoksa bir başka kişinin mi enjekte ettiğini kanıtlamanın mümkün olmadığını vurguluyor.



Van Prays'e göre insülin, "kusursuz bir cinayet silahı." Bu nedenle Hollanda'da orataya çıkan insülin cinayetleri ile ilgili düğümü, otopsi çözecek.