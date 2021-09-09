Institut français Türkiye, "Fransızca Çeviri Ödülleri"ni açıkladı
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Institut français Türkiye, "Fransızca Çeviri Ödülleri"ni açıkladı

Institut français Türkiye, 'Fransızca Çeviri Ödülleri'ni açıkladı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Institut français Türkiye'nin nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek ve çevirmenlik mesleğine hak ettiği değeri vermek amacıyla bu yıl ilk defa başlattığı "Fransızca Çeviri Ödülü", Ebru Erbaş'a verildi.

Institut français Türkiye'nin nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek ve çevirmenlik mesleğine hak ettiği değeri vermek amacıyla bu yıl ilk defa başlattığı "Fransızca Çeviri Ödülü", Ebru Erbaş'a verildi.

Fransa Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen törende Erbaş, ödüle, Mahir Güven'in Fransızca aslından Türkçeye çevirdiği "Ağabey" romanı ile layık görüldü.

Institut français Türkiye "Fransızca Çeviri Ödülü" jürisi, ödülün gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Her bir roman karakterine göre değişen roman dilini, çok katmanlı olay örgüsünü, romanın temel ekseninde yer alan kültürel karşıtlığı Türkçeye aynı nüanslarla ve eş değer bir biçimde aktarmayı başarmıştır. Paris banliyölerine ait olan güncel argoyu ustalıkla ve eşsiz bir denge oluşturarak erek dilde de kurabilmiştir. Üslup ustalığına dayalı bu romanı dil düzeyiyle, eş değer anlatımıyla, bütünlük içinde Türkçede karşılamayı başarmıştır. Tüm bu evrensel meseleler karşısında karakterlerin ağzından dökülen öfkeyi, eleştirel yaklaşımı ve bunun hissettirdiği çaresizlik duygusunu çevirisinde okura yansıtabilmiştir."

Jüri ayrıca Aysel Bora'ya, "Fransızca Çeviri Onur Ödülü" verilmesine karar verdi.

Genç Çevirmen Teşvik Ödülü'ne ise, Jacques Ranciere'in Les Bords de la Fiction adlı eserini "Kurmacanın Kıyıları" adıyla Türkçeye çeviren Yunus Çetin layık görüldü.

Başkanlığını INALCO Türkçe Kürsüsü Başkanı ve Actes Sud Yayınevi Koleksiyon Müdürü Timour Muhidine'nin üstlendiği Institut français Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü jürisi; Doç. Dr. Lale Özcan, Doç. Dr. Zeynep Oral, Dr. Şilan Karadağ ile Ayça Sezen'den oluşuyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Institut français Fransızca Çeviri Ödülü'ne genel kategoride 37, Genç Çevirmen kategorisinde ise 5 başvuru yapıldı.

Ödül töreninden önce Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Jean-Jacques Victor'un himayesinde basın yemeği düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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