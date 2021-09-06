Institut français İzmir'den yeni sezona 'merhaba'
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Institut français İzmir'den yeni sezona 'merhaba'

Institut français İzmir'den yeni sezona 'merhaba'
Bültenler - Haberler | Güncel

Institut français İzmir, ünlü vokal ve sanat yönetmeni Antonio Placer'i ağırladı. Muhteşem sesi ve trio grubunun eşsiz uyumu ile Placer, İzmirlilerden tam not aldı.

Antonio Placer'e, vokalist Antonio Campos ve gitarist Juan Antonio Suárez ile dansçı Rafael Campallo eşlik etti. Etkinliğe İzmir Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak başta olmak üzere bir çok sanatsever katıldı. İzmir Müdürü José-Maria Queiros ise göreve başlamadan önce izleyip beğendiği grubu, pandemi dolayısıyla İzmir'de ağırlama şansını yeni bulduklarını belirterek "Bizleri hem kendilerine hem müziklerine ve hem de sanatlarına hayran bıraktılar. Sürpriz dansçı Rafael Campallo da eşsiz flamenko dansı ile herkesi büyüledi. Yaşattığınız bu unutulmaz gece için her birinize teşekkürler, böyle bir konsere ev sahipliği yapmak bizim için büyük gururdu" dedi.

Kaynak: Bültenler

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
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