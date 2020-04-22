Institut français İzmir'de 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Perşembe günü müzisyen Attila Demircioğlu'nun konuk olacağı canlı yayın dinleyicilerin kulaklarının pasını silecek.

Institut français İzmir, "Live İzmir" adındaki sanal programıyla İzmirlileri sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Institut français İzmir, yaşanan küresel salgın nedeniyle herkesin evlerine kapandığı günlerde takipçilerine evden çıkmadan müzik, kültür ve sanat sohbetleri eşliğinde, keyifli mini konserler dinleme şansı veriyor. @institutfrancaisdeturquie Instagram adresinden gerçekleştirilecek canlı yayının bu haftaki konuğu Frankofon sanatçı Attila Demircioğlu olacak. Halen Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Yardımcı Doçent Doktor unvanıyla Öğretim Üyeliği ve Müzik Kulübü Başkanlığı görevlerini sürdüren müzisyen, sesi ve gitar performansıyla dinleyenleri mest edecek.

Müzik ziyafeti

Institut français İzmir Müdürü Caroline David, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bu bayramın evlerden de olsa aynı coşkuyla kutlanacağına inandığını söyleyen David "Biz de bu coşkuya ortak olmak istedik ve ailecek keyifli vakit geçirebileceğiniz bir müzik ziyafeti hazırladık. Herkesi bu ziyafete bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler