Instagrammer Sena Sever kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Instagrammer Sena Sever kimdir?

24.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:41
Instagrammer Sena Sever kimdir?

Muhafazakar giyim çerçevesinde oluşturduğu kombinlerle binlerce beğeni alan Sena Sever hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Instagrammer Sena Sever kimdir? Sena Sever Instagram hesabı nedir?

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni toplayan Sena Sever, geniş bir kesime hitap ediyor. Yaklaşık 7 yıldır aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla moda dünyasında geniş yankı uyandıran ünlü Instagrammer, internet dünyasının merak konusu oldu. Peki, Instagrammer Sena Sever kimdir? İşte ölçülü giyimin moda ikonu Sena Sever'in merak edilenleri...

RABİA SENA SEVER KİMDİR?

Sena Sever, aslen Rizelidir. İstanbul'da dünyaya gelen başarılı Instagrammer 22 yaşındadır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Sena Sever, açık öğretimde eğitimine devam ediyor. Verdiği bir röportajda iş hayatına ilk adımı bir akrabasının yanında asistan olarak attığını söyleyen Sever, babasını kaybettikten sonra iş hayatında daha aktif olmaya başladığını ifade ediyor.

Günün kombini başlığı ile her gün fotoğraf paylaşmaya başlayan Sena Sever, takipçi sayısının artmasıyla eşarp ve şal tasarlayıp satmaya başladı. Daha geniş kitleye ulaştıktan sonra ise sponsorluk almaya başladı. Tanıttığı kombinler ile daha da dikkatleri çeken Sena Sever yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip.

Özel hayatı hakkında da bilgiler veren Instagrammer Sena Sever, sosyal medyada kimi zaman olumsuz eleştiriler maruz kalıyor. Kendi isteği ile kapandığını dile getiren başarılı genç kadın, ölçülü giyim çerçevesinde kombinlerini oluşturmaya çalıştığını da belirtiyor.

Tesettür moda yerine ölçülü giyim tercih ettiğini söyleyen Sena Sever, takipçilerine de bu çerçevede kombinler tanıtıyor. Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan Instagrammer, takipçileriyle geniş bir bağ kurduğunu ifade ediyor ve zor zamanlarda da yanlarında olduğunu ifade ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Coşkun Sabah Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Okan Buruk Burak Yılmaz Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Instagrammer Sena Sever kimdir? | Haberler.com Moda
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:12:38. #1.14#
title