Instagrammer Sena Sever kimdir?

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni toplayan Sena Sever, geniş bir kesime hitap ediyor. Yaklaşık 7 yıldır aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla moda dünyasında geniş yankı uyandıran ünlü Instagrammer, internet dünyasının merak konusu oldu. Peki, Instagrammer Sena Sever kimdir? İşte ölçülü giyimin moda ikonu Sena Sever'in merak edilenleri...

RABİA SENA SEVER KİMDİR?

Sena Sever, aslen Rizelidir. İstanbul'da dünyaya gelen başarılı Instagrammer 22 yaşındadır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Sena Sever, açık öğretimde eğitimine devam ediyor. Verdiği bir röportajda iş hayatına ilk adımı bir akrabasının yanında asistan olarak attığını söyleyen Sever, babasını kaybettikten sonra iş hayatında daha aktif olmaya başladığını ifade ediyor.

Günün kombini başlığı ile her gün fotoğraf paylaşmaya başlayan Sena Sever, takipçi sayısının artmasıyla eşarp ve şal tasarlayıp satmaya başladı. Daha geniş kitleye ulaştıktan sonra ise sponsorluk almaya başladı. Tanıttığı kombinler ile daha da dikkatleri çeken Sena Sever yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip.

Özel hayatı hakkında da bilgiler veren Instagrammer Sena Sever, sosyal medyada kimi zaman olumsuz eleştiriler maruz kalıyor. Kendi isteği ile kapandığını dile getiren başarılı genç kadın, ölçülü giyim çerçevesinde kombinlerini oluşturmaya çalıştığını da belirtiyor.

Tesettür moda yerine ölçülü giyim tercih ettiğini söyleyen Sena Sever, takipçilerine de bu çerçevede kombinler tanıtıyor. Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan Instagrammer, takipçileriyle geniş bir bağ kurduğunu ifade ediyor ve zor zamanlarda da yanlarında olduğunu ifade ediyor.