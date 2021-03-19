Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sorunu yaşanıyor
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Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sorunu yaşanıyor

19.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:12
Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Tüm dünyadan kullanıcılar, konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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