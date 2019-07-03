Instagram, WhatsApp ve Facebook'a Erişim Sorunu: Fotoğraflar Yüklenmiyor

Sosyal medya denince ilk akla gelen platform olan Instagram, Amerika'nın doğusu ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı alanlarında çöktü.

Instagram'ın hem mobil uygulamasında hem de internet sitesinde bağlantı sorunları yaşanmaya başlandı. Özellikle hikayeleri yükleme ve içerikleri görme konusunda büyük sorunlar çıkartan uygulamanın sunucularında sorunlar oluştuğu düşünülüyor.

Instagram çöktü mü?

Haritaya bakıldığı zaman özellikle Birleşik Krallık ve Almanya arasındaki bölgenin etkilendiği gözlemlenirken Avrupa'nın farklı kısımlarında da etki görülebiliyor. Haritada Türkiye'de bir sorun yokmuş gibi görünse de bağlantı sorunlarının ülkemizde de yaşandığını belirtmekte fayda var. Muhtelemen bu sorunlar, sunucuların ortak olmasından kaynaklanıyor.

Facebook çöktü mü? Facebook'a fotoğraf yüklemede problem yaşanıyor:

Facebook ana uygulaması ve internet sitesi üzerinden de erişim sorunları yaşandığı söyleniyor. Yukarıdaki haritada, Facebook'un da tıpkı Instagram'da olduğu gibi benzer bölgelerde sorun yaşadığı görülüyor. Kullanıcılar Facebook'taki görsellerin yüklenmediğini, yapay zeka tarafından yapılan otomatik içerik yazılarını gördüklerini iletiyorlar.

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'dan fotoğraf indirilemiyor:

Facebook ve Instagram'dan yaşanan fotoğraf görüntüleme ve ön yükleme sorunları WhatsApp için de geçerli. Kullanıcılar WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğrafları indiremediklerini söylüyorlar. Görsel indirme işlemleri sırasında WhatsApp aşağıdaki uyarıyı veriyor:

Facebook, WhatsApp ve Instagram erişim sorunuyla ilgili yaşadıklarınızı, aşağıdaki Tweet'i yanıtlayarak bize aktarabilirsiniz:

Sizden gelen sorun bildirimleri Açıklaması