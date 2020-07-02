Instagram Tüm Hikayeleri Gör Özelliğini Yayınladı
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Instagram Tüm Hikayeleri Gör Özelliğini Yayınladı

Instagram tarafından uzun bir süre önce yayınlanan ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen Stories, pek çok kişinin severek kullandığı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Instagram Tüm Hikayeleri Gör Özelliğini Yayınladı
02.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:42

Instagram tarafından uzun bir süre önce yayınlanan ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen Stories, pek çok kişinin severek kullandığı bir özellik olarak öne çıkıyor. Şu an için Instagram uygulamasını açtığınızda üstte hikayelere ayrılmış bir alan görürsünüz ve diğer hikayeleri görebilmek adına bu alanı sola kaydırmanız gerekir. Peki bütün hikayeleri aynı ekranda görmeyi ister miydiniz? Instagram 'Tüm Hikayeleri Gör' özelliğini bazı kullanıcılar için yayına aldı. İşte yeni özellik hakkında merak edilen tüm detaylar!

Instagram 'Tüm Hikayeleri Gör' Ne İşe Yarıyor?

Julian Gamboa tarafından paylaşılan bir tweete göre bazı kullanıcılar sosyal medya uygulamasını açtığında iki satırlık hikayeler alanı ile karşılaşıyor ve bunun hemen altında 'tüm hikayeleri gör' yazısı yer alıyor. Eğer buna tıklarsanız mevcut olarak bulunan bütün hikayeler aynı ekranda gözüküyor.

Nitekim şirketin bu özelliği yaklaşık bir ay gibi bir süredir test ettiğini biliyoruz. Buna karşın tüm hikayeleri gör özelliğinden faydalanabilen kullanıcıların sayısı şu aşamada oldukça kısıtlı ve özelliğin herkes için ne zaman kullanılabilir olacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Yani bu özelliğin diğer kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebileceği gibi diğer test özelliklerinde de olduğu gibi haftalar ya da aylar sürebilir.

You've heard of two rows of Instagram Stories...

Now prepare for "SEE ALL STORIES" pic.twitter.com/vs42wwHuh0

— Julian Gamboa (@JulianGumbo) June 26, 2020

Bu özelliğe dair daha detaylı görüntüleri hemen üst tarafta yer alan tweetten görüntüleyebilirsiniz. Peki siz Instagram tarafından yayına alınan bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanımı kolaylaştırıcı bir özellik mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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