Instagram taslak nerede? Reels taslak nereye kaydedilir?
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Instagram taslak nerede? Reels taslak nereye kaydedilir?

Instagram taslak nerede? Reels taslak nereye kaydedilir?
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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın pek çok farklı özelliği bulunmakta. Bunlardan biri de Instagram taslak özelliğidir. Peki, Instagram taslak nerede? Reels taslak nereye kaydedilir?

Instagram taslak nerede? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Instagram'ın birbirinden farklı özelliklerinden biri arasında da "TASLAK" özelliği yer alıyor. Peki, Instagram taslak nerede? Reels taslak nereye kaydedilir?

INSTAGRAM TASLAK NEREDE?

Fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram'ın Taslak özelliği kullanımı kolaylaştıran özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Taslaklar özelliği fotoğraf veya videoyu paylaşmak üzere düzenlediğiniz, efektler eklediğiniz ancak o an paylaşmayıp oluşturduğunuz ayarları da saklamanız için sunulan hizmettir. Taslak olarak hazırladığınız bir gönderiyi geri gelerek kaydedebilirsiniz. Unutmayın ki fotoğraf üzerinde çok ufak da olsa bir düzenleme varsa taslak olarak kaydedebilirsiniz.

INSTAGRAM TASLAK NASIL KULLANILIR?

Instagram'da taslak olarak kaydettiğim gönderileri nasıl yönetirim ve kaydederim?

Taslak olarak kaydettiğiniz bir gönderiyi, tıpkı yeni gönderilerde olduğu gibi paylaşabilirsiniz. Ayrıca paylaşmak istemediğiniz gönderileri de silebilirsiniz.

Taslak olarak kaydettiğiniz bir gönderiyi paylaşmak için: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • Üstteki "EKLE" simgesine dokunun.
  • Taslaklar'ın altında paylaşmak istediğiniz gönderiye dokunun.
  • İleri'ye (iPhone) veya(Android) simgesine dokunun ve ardından bir açıklama veya konumunuzu ekleyin.
  • İşiniz bittiğinde, Paylaş'a (iPhone) veya Done (Android) simgesine dokunun.

Taslak olarak kaydettiğiniz bir gönderiyi silmek için: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

  • Üstteki "EKLE"simgesine dokunun.
  • Taslaklar'ın sağ tarafındaki Yönet'e dokunun.
  • Sağ üstte Düzenle'ye (iPhone) veya(Android) simgesine dokunun.
  • Silmek istediğiniz taslakları seçin ve ardından alttaki Bitti'ye (iPhone) veya Done (Android) simgesine dokunun.
  • Onaylamak için Gönderileri Sil (iPhone) veya Sil'e (Android) dokunun.

REELS TASLAĞI NEREDE?

Instagram kısa süre önce Reels özelliğini duyurdu. Reels algoritmaları daha farklı çalıştığı için keşfete düşme olasılığı da daha yüksektir.

Reels taslakları görüntülemek için izlemeniz gereken yol:

  • Profil sayfanızı açınız
  • Reels butonuna tıklayarak sekmeyi açınız
  • Taslaklar sekmesinde ilk başta görselde de görüldüğü üzere tüm taslak reels videolarınızın olduğu alan karşınıza çıkacaktır.

Reels > Taslaklar altından istediğiniz taslak videonuza erişin.

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