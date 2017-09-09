Instagram Stories'te 24 Saat Kuralını Değiştiriyor!

Instagram'da bir fotoğrafı hikaye olarak paylaşabilmek için son 24 saat içinde kayıt edilmiş olması gerekiyordu. Yeni geleceği düşünülen özellik ile 1 hafta içerisinde kayıt edilen tüm resimleri Hikaye olarak paylaşabileceksiniz.





İlk olarak Snapchat ile başlayan 24 saat sonra silinen fotoğraf paylaşma özelliği Instagram,Facebook ve Whatsapp platformlarına da eklenmişti. Instagram üzerinde son derece aktif kullanılan özellik son 24 saat içinde kayıt ettiğiniz fotoğrafları paylaşmanıza imkan sağlıyordu. Bu kısıtlamasından kaynaklı birçok eleştirinin ortak noktası olan Instagram, yakın zamanda gelecek bir güncelleme ile süre aralığını genişletmeyi planlıyor.







24 saat olan sürenin 1 hafta olacağı tahmin ediliyor. Eğer dilerseniz yalnızca son 24 saat içinde kayıt ettiğiniz resimler arasından Hikaye atmakta mümkün olacak.







Eğer çok daha eski bir resimi paylaşmak dilerseniz, sizler için bir tavsiyemiz var. Paylaşmak istediğiniz resimin ekran görüntüsünü alarak, Hikayeler bölümünden paylaşabilirsiniz. Bu durumda eskiden çekilen fotoğrafları paylaşmak isteyen kişiler artık daha çok fotoğraf paylaşabilecek. Güncellemenin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor yalnız çok yakın bir zamanda test aşamasında yayınlanması bekleniliyor.