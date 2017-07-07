Instagram Stories'e Yeni Yetenek!

Instagram'ın Snapchat'ten ilham aldığı popüler işlevi Stories (Türkçesiyle Hikayeler), artık yeni yeteneklere sahip. Artık başkalarının yayınladığı hikayelere fotoğrafla veya videoyla cevap verebiliyorsunuz.



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Hikayelere cevap verebilmek, Instagram kamerasındaki filtreler, Boomerang, geri sarma ve sticker'lar gibi tüm araçları kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yeni cevap verme işlevinde bulunan yeni bir sticker, cevap verdiğiniz hikayeyi kare içerisinde istediğiniz yere koymanıza izin veriyor. Cevap verdiğiniz hikayeler, kullanıcının gelen kutusunda görüntüleniyor.



Instagram'ın direkt mesajlarında paylaştığınız kaybolan diğer görüntülerde olduğu gibi, cevaptan ekran görüntüsü aldığınızda veya fotoğrafı tekrar oynattığınızda karşı tarafa uyarı gidiyor.



Belki çok büyük bir yenilik değil ancak bu işlev sayesinde hikayeler üzerindeki etkileşimin önemli ölçüde artması muhtemel. Metinle cevap vermek de hoş ancak selfie'li bir hikayeye örneğin bir selfie ile cevap vermek, cevap vermeyi daha çekici kılabilir.



Fotoğraflı ve videolu cevap, Instagram'ın iOS ve Android uygulamasının 10.28 sürümünde sunulmaya başlandı.



