Instagram silinmiş fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? Yakın zamanda silinenler özelliği nasıl kullanılır?

Son yılların en çok kullanılan uygulamalarından olan Instagram, yeni özelliğini duyurdu. Instagram'da silinmiş fotoğrafları geri getirme olasılığını sunan bu özellik sayesinde 30 gün içerisinde fotoğraflarınıza erişim imkanınız olacak. Yakın zamanda silinenler özelliği olarak duyurulan bu özellik nasıl kullanılır?

Instagram özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda silinenler adı verilen özellik ile 30 gün öncesine kadar Instagram profilinizden kaldırdığınız fotoğrafları geri getirmenizi sağlıyor. Arşiv özelliğinden farklı olarak ise silinen fotoğrafı geri getirme özelliği sunuyor.

Instagram, Android ve iOS uygulamalarına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. WhatsApp gibi Facebook'a bağlı bir şirket olan Instagram, daha önce kullanıcılarına Reels özelliğini sunarak TikTok benzeri bir içerik sundu. Şimdi ise telefonlarda da bulunan son silinenler özelliğini getirerek silinen gönderiyi 30 gün saklama özelliğini sunuyor.

INSTAGRAM YAKIN ZAMANDA SİLİNENLER ÖZELLİĞİ

Instagram'ın Yakın Zamanda Silinenler özelliği, adından da çıkarabileceğiniz üzere yakın zamanda silinen gönderilerinizi ve hikayelerinizi kurtarmanıza yarıyor. Yani siz gönderilerinizi veya hikayelerinizi silseniz dahi Instagram bunları sunucularında tutmaya devam ediyor. İçerikler kalıcı olarak silinmek istenirse kısa mesaj veya e-posta yoluyla hesap sahibinden onay alınması gerekiyor. Kısacası siz izin vermedikçe kimse gönderilerinizi silemiyor; Buna hackerlar da dahil.

HACKLEME DURUMUNA ÖNLEM OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Instagram'ın yeni özelliğinin özellikle hack saldırıları yaşayan hesaplar için bir önlem görevi gördüğü düşünülüyor. Zira herhangi bir hesap hackerlar tarafından ele geçirildiğinde, hackerlar gönderilerin tamamını silse dahi 30 gün boyunca içerikler Instagram'ın güvencesi altında oluyor. 30 gün içerisinde hesaba tekrar erişim sağlanırsa gönderiler de böylece geri getiriliyor. 30 günlük süre dolduğunda ise gönderiler, IGTV paylaşımları ve daha fazlası kalıcı olarak siliniyor.

INSTAGRAM SİLİNMİŞ FOTOĞRAFLARI GERİ GETİRME: YAKIN ZAMANDA SİLİNENLER ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Yakın Zamanda Silinenler özelliği şimdilik tüm hesaplara açılmış değil.

Özellik açıldığında;

Instagram>Ayarlar>Hesap>Son Silinmiş yolunu izleyerek kalıcı olarak silinmeyen postlarınızı görebilirsiniz.

Aynı özellik hikaye içinde bulunuyor. Silinen gönderilen 30 gün boyunca saklanacak ancak silinen hikayeler 24 saat arşivde yer alacak.